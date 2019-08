Nederland stijgt in coëfficiëntenlijst naar belangrijke elfde plek

Dat is nog geen reden voor een eindeloze polonaise. In theorie kan volgende week alles misgaan en is alleen Ajax de komende maanden in de Europa League te bewonderen. Een allerminst waarschijnlijk scenario, maar het benadrukt dat er nog niets van de daken geschreeuwd kan worden. Bovendien is de coëfficiëntenlijst natuurlijk geen prijs op zich; het is een slechts een middel om een gooi te kunnen doen naar écht Europees zilverwerk. Een belangrijk middel, dat wel.



Even resumerend: de UEFA deelt bij Europese duels punten uit voor overwinningen en gelijke spelen. De coëfficiëntenlijst rangschikt de landen op basis van de vijf recentste seizoenen. Hoe hoger een land op die lijst staat, hoe meer clubs uit dat land worden toegelaten tot de Champions League en Europa League.