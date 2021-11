Nederland na WK-ticket terug in top 10 FIFA-ranking

Betaald voetbal gaat komend weekeinde waarschijn­lijk gewoon door

De clubs in het betaald voetbal moeten er nog officieel een statement over naar buiten brengen en ze wachten beslissingen in Den Haag uiteraard nog af, maar zoals het er nu naar uitziet, wordt er komend weekeinde gewoon gevoetbald in het profvoetbal.

16 november