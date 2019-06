Nederland gaat tegen Engeland op jacht naar eerste Nations League-finale

Van Dijk verwacht dat spelers Spurs moeite hebben om CL-ver­lies snel te verwerken

5 juni Virgil van Dijk keek de afgelopen dagen al veelvuldig terug op de finale van de Champions League. De aanvoerder van Oranje kreeg ook vragen over het feit dat niemand hem voorbij is gedribbeld in veel wedstrijden. ,,Iedereen heeft het er over, maar ik ben er niet mee bezig’’, zegt Van Dijk.