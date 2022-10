Nederlaag voor de geschiedenisboeken: nog nooit ging Ajax zo voor schut

De pijnlijke avond van Ajax tegen Napoli is er eentje met historische waarde. De Amsterdammers verloren in de derde speelronde van de Champions League in eigen huis met 1-6 van Napoli en dat gebeurde niet eerder in Europees verband.

Nog nooit incasseerde Ajax zes doelpunten in een Europese wedstrijd. Bayern München zorgde tot vanavond voor de grootste afstraffing van de Amsterdammers. In oktober 1980 ging Ajax op bezoek in Duitsland in de Europacup 1 met 5-1 onderuit. Dat record is nu dus uit de boeken.

In de Champions League was het 0-4 verlies tegen Real Madrid in 2010 de grootste nederlaag van de Amsterdammers. Tot vanavond dus.

Volledig scherm Bayern München was in 1980 met 5-1 te sterk voor Ajax: Piet Schrijvers wordt geklopt door Dieter Hoeness. © ANP

In de Arena incasseerde Ajax sowieso nog nooit zes doelpunten. PSV zorgde aan het begin van het seizoen al voor een record door vijf keer te scoren tijdens de Johan Cruijff Schaal. Ook dat record is verbroken.

De grootste thuisnederlaag van een Nederlandse club in Europa blijft op naam van Go Ahead Eagles, dat in 1965 in de Europa Cup 2 met 0-6 van Celtic verloor.

