Nederlaag PSV kan geen verrassing zijn

Laat ik beginnen met iets dat veel belangrijker is dan voetballen. Het overlijden van Nova, het 6-jarige dochtertje van oud-profvoetballer Antoine van der Linden. Wat een verschrikkelijk nieuws. Ik zag de supporters van de clubs waar Van der Linden heeft gespeeld (Sparta, FC Groningen, FC Emmen en Heracles) keurig stilstaan bij het tragische bericht en dat was goed om te zien. Ik wil de familie vanaf deze plek alle steun toewensen in deze afschuwelijke periode. Na dergelijke gebeurtenissen ben je geneigd om te gaan relativeren. Dat het allemaal niet meer belangrijk is wat er op de velden gebeurt. Dat het maar gewoon een potje voetbal is. En zo lopen de spelers er ook een beetje bij. PSV bijvoorbeeld. Een 5-0 nederlaag bij Willem II in Tilburg. Ik hoorde de mensen roepen ‘hoe is het mogelijk?’. Maar als ze in Eindhoven goed naar hun eigen wedstrijden hebben gekeken, kan het geen verrassing zijn. Goed, 5-0 is misschien een beetje veel, maar nu viel het kwartje een keer de andere kant op. Nu maakte de tegenstander de kansen een keer wél af. En dan is PSV heel kwetsbaar, bleek maar weer. De vraag is nu: raken ze in Eindhoven in de war of zien ze het vooral als een waarschuwing? Dat ze echt alle zeilen moeten bijzetten om met deze ploeg week in week uit te kunnen winnen. Ik denk zelf het laatste. Bovendien sloeg ik van de achtervolgers Ajax en AZ ook niet steil achterover.

Dat AZ onterecht wordt neergezet als een soort Manchester City, dat stipte ik verleden week al aan. Die ploeg heeft best aardige spelers, maar we overdrijven in Nederland zo snel. Guus Til heb ik gisteren in de Kuip niet gezien. Dat betekent niet dat die jongen er niets van kan. Ik denk dat hij een heel behoorlijke speler kan gaan worden. Maar in de Kuip gaf hij niet thuis. Wout Weghorst ook niet, op dat doelpunt vlak voor tijd na dan. Zouden die jongens het op 22 april wel kunnen in de bekerfinale? Ik durf er mijn geld niet op te zetten, eerlijk gezegd.



Maar op Feyenoord ook niet hoor. Die ploeg wint af en toe een thuiswedstrijd, straalt dan uit dat het wel weer in orde komt en struikelt een week later ergens in de provincie. Het is veelzeggend dat Kevin Diks gisteren de beste speler was. Het is knap dat die jongen na al dat gemor en gefluit de rug heeft gerecht. Maar Diks mag eigenlijk nooit de beste speler zijn. Dat hij goed speelde, had met pure passie te maken. We voetballen al slecht in Nederland, maar de passie verdwijnt ook steeds meer uit de eredivisie. Steven Berghuis en Marco van Ginkel, spelers waar Nederland op moet bouwen de komende jaren: ze deden er niets aan het afgelopen weekeinde. Helemaal niets!



Wat dat betreft mag de dvd met beelden van Juventus nog wel een keer worden aangezet in Eindhoven, maar ook in Rotterdam en Alkmaar. Buffon en Chiellini, ze verdedigden in Londen alsof hun leven er van af hing. En ze klopten met Juventus gewoon Spurs, dat veel beter was. Maar dat was geen geluk. Spurs straalde uit dat het wel goed kwam. En dat is tegen ‘Juve’ een doodzonde. Dan wint de ongekende passie en strijd, elementen die ik ook al zo weinig zie in de eredivisie.