NEC wil thuiswedstrijden tóch in De Goffert spelen, zonder publiek

Voorselectie Eerste divisie-revelatie Dallinga en Spartaan Mijnans mogen dromen van Jong Oranje

13:51 Thijs Dallinga is voor de eerste keer in zijn loopbaan opgenomen voor de voorselectie van Jong Oranje. De 21-jarige spits van Excelsior, die elf keer trefzeker was in zijn eerste elf duels voor de Kralingers, is opgenomen in de dertigkoppige voorselectie van bondscoach Erwin van de Looi.