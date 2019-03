NEC-verdediger Van den Berg drie duels geschorst na beledigen arbiter

VIDEO Brood wil dat spelers plezier hebben: ‘We zijn nog niet begraven’

12:22 Zeven wedstrijden in krap vier weken. ,,De eerstkomende tegen VVV is cruciaal”, zegt NAC-trainer Ruud Brood. Zondag (12.15 uur) thuis tegen de Venlose middenmoter, woensdag op bezoek bij Excelsior en drie dagen later door naar Heracles. ,,Ik heb de spelers gezegd: we zijn nog niet begraven.”