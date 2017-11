NEC steviger aan kop door knappe zege in Gelders gevecht

De overwinning van de koploper van de Jupiler League was allerminst onverdiend. De 'Superboeren' begonnen nog goed aan de wedstrijd maar zagen Groeneveld de openingstreffer maken. Direct na rust ging De Graafschap vol op de aanval spelen en dat resulteerde ook in de gelijkmaker van Van Mieghem. In de 66ste minuut was doelman Filip Bednarek kansloos op een inzet van dichtbij van NEC'er Sven Braken. Golla maakte er in de slotfase nog 1-3 van.