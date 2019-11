NEC ontbindt contract Joey van den Berg

tweede ronde NAC speelt op woensdag­avond bekerduel met Sparta Nijkerk

17:56 NAC speelt het duel met Sparta Nijkerk in de tweede ronde van de KNVB-beker op woensdag 18 december. Om 19.45 uur zal er worden afgetrapt op het sportpark in Nijkerk. Ook Ajax en PSV spelen hun wedstrijd in de tweede ronde van de KNVB-beker op die dag.