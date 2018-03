NEC loopt averij op bij Cambuur

NAC neemt geen risico's met belangrijke Agyepong

21:10 Een echo, gevolgd door een mri-scan en omdat niet duidelijk te zien is wat de pijn veroorzaakt, is een extra mri-scan noodzakelijk. De hamstring van Thomas Agyepong is een van de belangrijkste gespreksonderwerpen in aanloop naar NAC – Roda JC zondag (14.30 uur) in een uitverkocht Rat Verlegh Stadion.