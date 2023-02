NEC kraakt defensief Volendam in tweede helft, Nijmegenaren klimmen naar linkerrijtje

Volendam was bezig aan een knappe opmars in het nieuwe kalenderjaar. Van de 8 wedstrijden werden er slechts 2 verloren, waardoor de ploeg van Wim Jonk niet meer hekkensluiter is. Doelman Filip Stankovic keerde ook nog eens terug in de basis, dus hoop op een resultaat in De Goffert was er zeker.