NEC-keeper Branderhorst zorgt voor unicum in Nederlands voetbal: ‘Dacht dat we niet konden verliezen’

Woensdagavond kreeg hij de kans om zich te tonen in de beker en die greep hij met beide handen aan. Hij kreeg dan wel vier tegentreffers, maar met liefst 23 reddingen was hij toch de grote uitblinker. Sterker nog: het kwam niet eerder voor in het Nederlands voetbal sinds Opta de statistieken bijhoudt.

,,Het is wel 120 minuten natuurlijk, maar dat is wel aardig wat ja, zo”, was Branderhorst zelf ook een beetje verbaasd. ,,Helaas liggen we er wel uit. We hebben gedaan wat we konden. In de 85ste minuut denk je dat we nooit meer weggeven, maar na de rode kaart gaat de Kuip erachter staan. Vorig seizoen maakten we dit ook al mee, toen we hier met 5-3 verloren”, vertelt Branderhorst over de wedstrijd op 25 september 2021, toen Feyenoord door drie goals in de slotfase nog won.

,,We hebben er vanavond echt alles aan gedaan. Ik denk dat we trots mogen zijn op wat we hebben neergezet. Ik dacht op een gegeven moment: laat die penaltyserie maar komen. Als ik daarin ook nog beslissend had kunnen zijn was dat de kers op de taart geweest, maar het mocht helaas niet zo zijn. Het was sowieso echt een topwedstrijd. Man man, echt een heerlijke wedstrijd, alles zat erin. En ja, ik zat er zelf ook lekker in. Ik dacht even dat we niet konden verliezen, maar helaas gebeurde dat toch.”

Branderhorst speelde normaliter zijn laatste wedstrijd voor NEC. De reservedoelman wil vanwege het gebrek aan speeltijd zijn aflopende contract niet verlengen.

Emoties schieten alle kanten op bij Rogier Meijer

Bij NEC-trainer Rogier Meijer schoten de emoties na afloop alle kanten op. De Doetinchemmer vindt dat zijn ploeg verzuimd heeft te winnen, maar is ook trots.

,,Deze wedstrijd vergeet je nooit”, verzuchtte Meijer. ,,Er is zoveel gebeurd. Het was een gekkenhuis zowel op als langs het veld. Uiteindelijk trekken we aan het kortste eind na penalty’s, maar we hebben het eigenlijk verzuimd af te maken in de normale speeltijd. Daar hadden we de overwinning over de streep moeten trekken. Ik baal er vooral van dat we met elf man niet goed verdedigden bij het moment van de strafschop. Na de 1-2 ontstond er in het stadion iets waar je alleen maar over kan praten als je hier geweest bent. Er kwamen zoveel krachten los bij Feyenoord. Als dan ook heel snel de 2-2 volgt, dan weet je dat het een lange avond wordt.”

Volledig scherm Rogier Meijer is trots, maar zag NEC wel een kwartfinaleplaats mislopen. © ANP

Zijn ploeg stond in de 88e minuut nog op een comfortabele 0-2-voorsprong. Maar toen kreeg Feyenoord een strafschop, NEC-verdediger Philippe Sandler een rode kaart en werd het nog 2-2. In de verlenging ging het van 2-3, naar 3-3, naar 4-3 en 4-4, waarna Feyenoord net iets beter de strafschoppen nam.

,,De veerkracht die we met tien man toonden, is echt formidabel”, vertelde Meijer. ,,Mijn spelers zijn echte strijders. Ze gaan voor elkaar door het vuur. Dan hoop je, zeker als ook je ziet hoe Branderhorst heeft gekeept, dat je na penalty’s wint. Helaas was ons dat niet gegund. Strafschoppen blijven toch een loterij. Branderhorst en Bruijn wisten wat van Wellenreuther, dus we wisten hoe we ze wilden gaan schieten. Uiteindelijk komen er meerdere factoren bij kijken, zoals spanning en noem maar op. Het is zuur voor Bronkhorst, maar hij was wel een van de jongens die zijn vinger opstak om er eentje te nemen. Na zo’n wedstrijd en zoveel strijd tekent hem dat echt. Missen kan altijd.”

