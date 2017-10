NEC in derby overtuigend langs Achilles

De treffers kwamen van Arnaut Groeneveld, Ferdi Kadioglu en Mohamed Rayhi.



NEC moest al na negentien minuten met tien man verder. Suently Alberto kwam met een gestrekt been in bij een tegenstander. Hij kreeg eerst de gele kaart, maar na interventie van de videoarbiter moest hij alsnog met rood van het veld.



Kort na de rust kreeg arbiter Dennis Higler opnieuw hulp van de videoscheids. De fluitist kende NEC eerst een strafschop toe, maar op advies van zijn videocollega legde hij de bal alsnog buiten het strafschopgebied. Groeneveld schoot uit de vrije trap op de paal. Amper vijf minuten later moest invaller Shuremy Felomina bij Achilles'29 van het veld na zijn tweede gele kaart.



Achilles'29 schakelde in de eerste ronde NAC Breda verrassend uit (4-3).