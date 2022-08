NEC heeft Jasper Cillessen na transfersoap definitief binnen: ‘Blij om thuis te zijn’

Cillessen maakte zijn profdebuut bij NEC en verdiende in 2011 een transfer naar Ajax. Daar groeide hij uit tot vaste waarde onder de lat en kreeg hij het vertrouwen als eerste keeper van het Nederlands elftal. De doelman speelde de laatste jaren voor FC Barcelona en Valencia. Bij laatstgenoemde club moest de doelman vertrekken omdat hij met zijn salaris te zwaar op de begroting drukte. Bovendien was hij niet verzekerd van een basisplaats.

NEC dacht de doelman al eerder binnen te hebben, maar Cillessen ondervond problemen in de afhandeling van zijn vertrek bij Valencia. Hij had nog geld tegoed van de club en Valencia liet hem op het laatste moment weten dat Cillessen van dat bedrag moest afzien. Technisch directeur Ted van Leeuwen dacht de hoop te moeten opgeven, maar kon dit weekend alsnog groen licht geven. Daarmee keert de 33-jarige sluitpost na twaalf jaar terug op het oude nest.

,,Jasper is een doelman met exceptionele kwaliteiten, de beste van Nederland’’, vertelt Van Leeuwen op de clubwebsite. ,,Als je als NEC zijnde zo’n doelman kan binnenhalen moet je nooit twijfelen. Wij waren niet op zoek naar een doelman, maar de doelman vond ons. Mattijs Branderhorst heeft het uitstekend gedaan voor NEC en heeft meer punten voor ons gepakt dan verloren, maar dit was een buitenkans. De wetten van topsport. We zijn blij dat Jasper terug is waar het voor hem begon: NEC.

Ook Cillessen is blij met de transfer. ,,Ik ben ontzettend blij om thuis te zijn. De afgelopen tien jaar heb ik prachtige avonturen beleefd en om dan nu terug te keren in Nijmegen is voor mij de kers op de taart. Maar ik ben nog niet klaar. NEC is bezig aan een mooi project en daar wil ik graag onderdeel van zijn. Met mijn ervaring denk en hoop ik iets toe te kunnen voegen aan de selectie. Het kan voor mij niet snel genoeg beginnen”, aldus Cillessen op de clubwebsite.

De doelman, die de laatste jaren met veel blessureleed kampte, zal zich in de eredivisie in de kijker willen spelen van bondscoach Louis van Gaal. Het Nederlands elftal neemt eind dit jaar deel aan het WK in Qatar, maar de strijd tussen de palen ligt nog open. De laatste maanden wisselden Justin Bijlow, Mark Flekken, Tim Krul en Cillessen elkaar af in het Oranje-doel. Cillessen verdedigde het doel toen het Nederlands elftal in 2014 de halve finale van het wereldkampioenschap bereikte.