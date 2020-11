NEC geeft 120 shirts weg aan mensen die dat ‘echt verdienen’

Jaar in vogelvlucht ADO Den Haag is een Net­flix-se­rie waard

14 november Sinds Mohammed Hamdi algemeen directeur is, lijkt ADO Den Haag het decor van een absurde Netflix-serie. Koerst de club, na twee ongelukkige trainerskeuzes, af op de afgrond of belandt ADO nu in rustiger vaarwater?