NEC en Eagles in balans in boeiende topper, Drenthe weer held Sparta

Feyenoord start zonder Jørgensen tegen Vitesse

15:59 Nicolai Jørgensen kwam tegen Helmond Sport niet in actie, want de afwikkeling van een voet is op kunstgras anders dan op een gewoon grasveld. En dat, zo vertelde Giovanni van Bronckhorst, was na overleg met de medische staf één van de redenen om de Deense spits nog even in de luwte te houden.