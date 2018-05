NEC-coach Lijnders niet van plan om op te stappen

De oefenmeester die deze winter overkwam van Liverpool FC, waar hij assistent was, haalde de doelstelling van NEC om te promoveren naar de eredivisie niet. De club met de hoogste begroting van de eerste divisie is zondagmiddag door FC Emmen uitgeschakeld in de nacompetitie, ondanks een 4-1 zege. Het eerste duel van het tweeluik verloor NEC met 4-0.

Lijnders vindt dat hij weinig tijd heeft gehad om zijn voetbalvisie over te brengen op de spelers omdat er veel energie naar randzaken ging. ,,Het kostte energie om de mensen om me heen mee te krijgen. Dat heeft gewoon tijd nodig. We hebben fases goed gespeeld. Maar er waren ook fases dat we tegen onszelf vochten. Dat het team niet deed wat we wilden. Als mijn positie op vier, vijf maanden wordt bepaald...’’