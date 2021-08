NAC stelt in slotfase puntje veilig in Venlo, Heitinga verliest bij debuut

Nodige vraagte­kens bij NAC, nog geen beweging rond Olij

1 augustus Op de kop af een week voor de seizoensopening tegen VVV, zondag 8 augustus (14.30 uur) in De Koel, gaat het bij NAC over blessures, mogelijke transfers en spelers die niet wedstrijdfit of weinig belastbaar zijn. Een overzicht.