NAC opent seizoen zaterdag 11 augustus op bezoek bij AZ

De eerste topper van het seizoen is PSV - Ajax op 23 september. De Klassieker Ajax-Feyenoord wordt op 28 oktober gespeeld in de Johan Cruijff Arena.

Noviteit



Een noviteit in het nieuwe seizoen is het starttijdstip van de zondagse 'lunchwedstrijd'. Die is niet meer om 12.30 uur, maar een kwartier eerder, om 12.15 uur. Dat heeft te maken met de komst van de videoscheidsrechter, die dit seizoen bij elke wedstrijd in de eredivisie actief is.