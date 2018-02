NAC-jeugdproduct Tamata (27) stopt met profvoetbal en gaat studeren

Tamata was al in het bezit van een VWO-diploma. De back, die een voorkeur had voor de linkerkant, kwam in 2007 vanuit de jeugdopleiding van NAC naar PSV. Eind 2010 maakte hij zijn debuut in een Europa League-duel. Aan het einde van 2011 lonkte na een blessure van Erik Pieters veel speeltijd voor Tamata, maar raakte hij zelf ook geblesseerd. Dat bood de gelegenheid aan Jetro Willems om door te breken.

FC Groningen

PSV verhuurde Tamata een seizoen aan Roda JC, waarna hij terugkeerde. Na de titel in 2015 vertrok hij transfervrij naar FC Groningen, waar zijn contract na ruim een jaar in goed overleg werd ontbonden. Ook in Noord-Nederland had hij te kampen met fysiek ongemak. In Groningen speelde hij in mei 2016 zijn laatste officiële duel in het betaald voetbal. Vorig jaar stond Tamata nog een half seizoen onder contract bij ADO en afgelopen zomer liep hij stage bij Almere City FC. Daar liep hij opnieuw een blessure op en nadien besloot Tamata om zich op zijn maatschappelijke carrière te gaan richten.