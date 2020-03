NAC hunkert naar bekerfinale: ‘Laat het ons één keer gegund zijn’

Poll Was geel Klaiber écht nodig? ‘Je kunt geen spelers matsen’

17:01 Had Bjorn Kuipers de overtreding van Sean Klaiber tegen Ajax door de vingers moeten zien? ,,Spelers moeten zelf in de gaten houden dat ze op scherp staan’’, zegt oud-scheidsrechter Ben Haverkort over de gele kaart die de FC Utrecht-verdediger de bekerfinale kost.