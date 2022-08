NAC haalt voormalig PSV-directeur Toon Gerbrands binnen

Gerbrands stopte deze zomer na acht seizoenen als algemeen directeur van PSV. Die functie bekleedde hij tussen 2002 en 2014 in Alkmaar. Daarvoor was Gebrands verbonden aan de DSB schaatsploeg.

,,We zijn trots dat we deze samenwerking kunnen aangaan, omdat we beseffen dat het neerzetten van een goed geleide voetbalorganisatie zeer specialistische kennis en kunde vereist,” aldus Sebastian Verkuilen namens NAC op de site van de club. ,,Toon had meerdere aanbiedingen uit Nederland en het buitenland, maar hij heeft na grondige gesprekken met betrokkenen de keuze gemaakt om bij ons aan de slag te gaan.”

De dagelijkse bedrijfsvoering blijft de verantwoordelijkheid van de directie, RvC en het Stichtingsbestuur van NAC. ,,Er is de laatste maanden veel op mijn pad gekomen”, zegt Gerbrands. ,,Ik heb ervoor gekozen om mijn expertise in topsport uitsluitend als adviseur in te zetten. De nieuwe aandeelhouders van NAC hebben mij benaderd voor zo’n ondersteunende rol. Na veel gesprekken heb ik ervaren welke potentie in Breda aanwezig is om een fundament te bouwen en hoe ik daarbij kan helpen. Het bouwen van dit fundament en het bijbehorende prestatieklimaat kost tijd, maar het is wel de basis van een stabiele club.”