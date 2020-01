NAC drie dagen na bekerzege op PSV onderuit bij Go Ahead Eagles

Jeroen Veldmate, de aanvoerder van de thuisclub, maakte een kwartier voor tijd uit een strafschop het doelpunt in de Adelaarshorst. Go Ahead Eagles is nu al 22 officiële wedstrijden op rij ongeslagen. De ploeg van trainer Jack de Gier verloor in de eerste weken van het seizoen alleen van SC Cambuur (5-0) en FC Eindhoven (2-1). Go Ahead speelde ook al elf keer gelijk en staat daarom in de eerste divisie ‘slechts’ op de vijfde plaats, zeven punten achter koploper Cambuur.