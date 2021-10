NAC boekt eindelijk eerste uitzege van het seizoen

Video Onbevangen Van Schuppen toont stalen ballen aan NAC-pu­bliek: ‘De trainer was benieuwd of ik het ook durfde in een vol Rat Verlegh’

In een ware bekerthriller vocht NAC zich dinsdagavond via strafschoppen langs VVV-Venlo. Doelman Nick Olij werd de held in de serie, terwijl Thom Haye via een geweldige uithaal de handen op elkaar kreeg. Wie echter de show stal was de 19-jarige Bredanaar Boris van Schuppen. Middels een magistrale stift vanaf elf meter.

