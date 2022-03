Na zes uur zonder goal ligt hoofd van Robbemond bij De Graafschap op het hakblok

PSV heeft minder te verliezen dan Ajax in bloedstol­lend slot titelrace

De titelstrijd in de eredivisie blijft een gevecht van twee ploegen na de belangrijke zege van PSV bij FC Utrecht: 0-1. In de Galgenwaard lagen onverzettelijkheid én een brede bank aan de basis van alweer de 20ste zege in 26 competitieduels. Ajax lijkt nog lang niet van dit PSV af.

13 maart