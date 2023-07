Na vader Khalilou kampt ook zoon Noah Fadiga met hartproblemen: ex-speler Heracles moet weg bij Brest

Noah Fadiga, voormalig speler van Heracles, zit zonder club nadat bij hem onregelmatigheden waren ontdekt in zijn hartslag. Dat was voor het Franse Stade Brest reden de voetballicentie van de 23-jarige verdediger in te trekken. Ook zijn vader Khalilou, oud-speler van onder meer Club Brugge, kampte in zijn loopbaan met hartproblemen.

Fadiga, die in Nederland ook speelde voor Volendam, kwam sinds vorige zomer uit voor Brest en stond er regelmatig in de basis. Als rechtsback scoorde hij ook één keer. Maar vanwege zijn hartprobleem moet hij vertrekken bij zijn Franse club.

,,Na tests die aan het einde van het vorige seizoen werden uitgevoerd bij mijn club Stade Brestois 29, werd ontdekt dat er een onregelmatigheid was opgetreden in mijn hartslag”, schrijft Fadiga op sociale media. ,,Daarna onderging ik uitgebreide onderzoeken door professor cardioloog Pedro Brugada. Op basis van deze tests heeft professor Brugada me toestemming gegeven om mijn carrière zonder enig risico verder te zetten. Helaas heeft de medische commissie van de Franse voetbalfederatie een ‘zero tolerance policy’ en hebben zij mijn Franse voetballicentie ingetrokken.”

Volledig scherm Noah Fadiga als jeugdspeler van Club Brugge en zijn vader Khalilou. © BELGA

Aan stoppen denkt Fadiga niet. ,,Het medische advies van een autoriteit als professor Brugada sterkt me daarin”, schrijft hij. ,,Intussen heb ik intensief getraind voor het nieuwe seizoen met het team van Lieven Maesschalck en voel ik me in topvorm en zeer gemotiveerd. Tot binnenkort op het veld.”

Noah Fadiga is de zoon van oud-profvoetballer Khalilou Fadiga. Ook bij hem werden tijdens zijn carrière hartproblemen ontdekt. Tijdens zijn periode bij Internazionale in het seizoen 2003-2004 werd bij hem een hartafwijking vastgesteld, waardoor hij moest vertrekken bij de Italiaanse topclub. Fadiga voetbalde wel verder met een defibrillator. Dat apparaat redde een jaar later zijn leven toen hij bij het Engelse Bolton, dat hem oppikte na een half jaar zonder club te hebben gezeten, tijdens een wedstrijd in elkaar zakte.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.