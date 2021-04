Na Klopp hekelt ook Milner de Super League-plannen: ‘Hopelijk gaat het niet door’

In navolging van zijn manager Jürgen Klopp heeft ook Liverpool-routinier James Milner zich in niet mis te verstane woorden uitgesproken tégen de Super League. Wat hem betreft blijft het bij plannen en worden die niet daadwerkelijk uitgevoerd.

Direct na de 1-1 tegen Leeds United stond Milner voor de camera van Sky Sports, hij kreeg uiteraard vragen over de veelbesproken (en door veel mensen nu al gehate) plannen. ,,We wilden ons concentreren op de wedstrijd, terwijl er natuurlijk van alles gaande was", begon hij. ,,Wanneer wij van deze plannen hoorden? Op hetzelfde moment als iedereen, denk ik. Zondag, toen het nieuws naar buiten kwam.”

Milner benadrukte dat hij niet alle kritiek had meegekregen, omdat hij en zijn ploeggenoten zich aan het voorbereiden waren op Leeds-uit. ,,Er zijn veel vragen. Mijn persoonlijke mening is dat ik deze plannen niets vind en hoop dat het niet doorgaat. Waarom niet? Om de bekende redenen. Ik kan alleen maar bedenken wat er allemaal precies over is gezegd in de afgelopen 24 uur, maar ik ben het wel eens met het grootste deel van die argumenten, denk ik.”

‘Niet zo veel rumoer bij racisme’

Daarmee schaart hij zich achter manager Klopp, die zich vóór de wedstrijd al uitsprak. ,,Het enige wat ik kan zeggen is dat ik ook niet veel informatie heb. Maar ik hoop dat alle supporters zich realiseren dat onze spelers er totaal buiten staan. Sinds ik actief ben als coach is de Champions League er. Mijn ambitie is altijd geweest op dat niveau te spelen. Mijn mening is niet veranderd. En dan nu een nieuwe competitie zonder promotie of degradatie? Ik wil dat bijvoorbeeld West Ham United zich ook kan kwalificeren voor de Champions League.”

Ook Leeds-spits Patrick Bamford liet van zich horen. ,,Het is opmerkelijk. Ik kan niet goed begrijpen dat er zó veel rumoer is zodra er iemand in z'n portemonnee wordt geraakt", sprak hij hoofdschuddend. ,,Jammer genoeg is dat niet het geval bij alle andere dingen die misgaan, zoals racisme. Uiteindelijk is het voetbal voor de fans, zonder hen zijn heel veel clubs niets waard. Voetbal is voor de fans, laten we proberen om dat zo te houden.”