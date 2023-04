Na John de Wolf roepen ook Feyenoord-spelers eigen publiek op verstand te gebruiken

De tekst verwijst naar een uitspraak van John de Wolf, die afgelopen woensdag in de halve finale van de KNVB beker in de Kuip de aanwezige fans opriep hun verstand te gebruiken. Dat was nadat de wedstrijd was gestaakt omdat Ajacied Davy Klaassen werd geraakt met een aansteker. Een verdachte werd tijdens de wedstrijd door de politie opgepakt.