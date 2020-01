Na duisternis schijnt de zon volop voor Feyenoord

Het lijstje is inmiddels wel bekend. Als alleen de resultaten na de trainerswissel eind oktober (Dick Advocaat voor Jaap Stam) zouden meetellen, is Feyenoord de trotse koploper van de eredivisie. Geen ploeg verzamelde de laatste negen wedstrijden meer punten dan Feyenoord.



Toch hangen er nog altijd geen spandoeken op de tribunes of klinken er spreekkoren vol waardering voor de 72-jarige Hagenaar. Maar neem de inhaalrace zaterdagavond in Almelo. Na een moeizame eerste helft besloot Feyenoord de backs Tyrell Malacia en Lutsharel Geertruida veel minder te laten opkomen. De aanvallers van Heracles bleven derhalve ook voorin en opeens vond Feyenoord wel de ruimte om toe te slaan: driemaal in elf minuten. En opnieuw bleven de Rotterdammers ongeslagen. Sinds Bert van Marwijk in 2000 is Advocaat de eerste Feyenoord-trainer zonder nederlaag in zijn eerste negen eredivisieduels.