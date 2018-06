'Na dat prachtige EK dromen we van het WK'

WK-kwalificatieHet Nederlands vrouwenelftal kan vanavond een reuzenstap zetten op weg naar het WK van komend jaar in Frankrijk. Tegenstander is het op papier zwakke Noord-Ierland. ,,Maar wij gaan de wedstrijd echt niet te makkelijk oppakken, hoor”, zegt middenvelder Jackie Groenen. ,,We zullen gretig voor de dag komen.”

Het is een kenmerkend beeld voor hoe Jackie Groenen bekend staat in de selectie van de Oranje Vrouwen. Wanneer de televisie-reporter vraagt of de Brabantse misschien iets links van de lens kan schuiven omdat ze anders niet volledig in beeld komt, weerklinkt een relativerende verontschuldiging uit haar mond. ,,Dat heb je met van die kleine dames, hè. Die heb je niet één, twee, drie op camera.”

Ogenschijnlijk ontspannen, zo zou je de gemoedstoestand van de Oranje vrouwen kunnen noemen in aanloop naar het duel van vanavond tegen Noord-Ierland. En Groenen is daarvoor exemplarisch. Wat wil je ook in de wetenschap dat haar ploeg eerder, in Nederland, nog met 7-0 te sterk was voor de Noord-Ieren. Groenen: ,,Zo moeten we alleen niet denken. De kracht van teams die op papier minder zijn, is dat ze vaak wel een heel hecht collectief vormen. Daar moeten we ons op instellen. En daar vervolgens gebruik van maken. Want we willen natuurlijk wel naar dat WK met z’n allen.”

De selectie van Sarina Wiegman, waarin Tessel Middag terug is na een langdurige blessure en Vivianne Miedema ontbreekt, heeft die kwalificatie volledig in eigen hand. De Oranje vrouwen gaan alleen aan kop in de poule met dertien punten uit vijf duels. Dinsdag wacht bovendien nog een andere tegenstander die op voorhand niet heel lastig te verslaan lijkt: Slowakije. Gevaarlijkste concurrent is nummer drie Noorwegen. Dat land heeft negen punten behaald, maar wel met één wedstrijd minder gespeeld. Ook nummer twee Ierland (tien uit vijf) maakt nog kans op het WK. Alleen de nummers één plaatsen zich rechtstreeks voor het eindtoernooi in Frankrijk. De vier beste nummers twee gaan de play-offs in om op die manier een ticket te bemachtigen.

,,Het spreekt voor zich dat wij als nummer één willen eindigen”, zegt Groenen, die afgelopen week niet altijd volledig meetrainde, maar vanavond gewoon inzetbaar is. ,,We hebben dat prachtige EK meegemaakt. Van een mooi WK dromen we ook allemaal.”