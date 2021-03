Na alle kritiek en heisa meldt Ihattaren zich weer op de PSV-training

Ihattaren kreeg afgelopen week forse kritiek van Schmidt en moet daarmee aan de slag. Wat op de achtergrond nog meespeelt is dat zijn tot medio 2022 contract niet is verlengd. Gebeurt dat niet op korte termijn, dan zal PSV hem komende zomer proberen te verkopen.

Dit seizoen kan hij normaal gesproken sowieso afmaken in de selectie van Schmidt en hij kan speeltijd afdwingen door op het veld te laten zien wat hij in huis heeft en binnen en buiten de lijnen groei als professional te tonen. Met name op dat laatste punt ging het de afgelopen periode structureel mis. Schmidt was daar helemaal klaar mee en daarop gaf PSV afgelopen weekend een verklaring uit, waarin zijn absentie werd toegelicht.