Na 1166 dagen blessureleed is Boymans terug: ‘Ik wilde ermee stoppen’

Feyenoord ging aan kop in de eredivisie, Portugal had zich enkele maanden geleden gekroond tot Europees kampioen en Ajax begon aan de weg richting de finale van de Europa League. Het is lang geleden, drieënhalf jaar om precies te zijn. Een periode waarin Ruud Boymans niet in staat was om op het voetbalveld te staan. 1166 dagen lang zat Boymans in de ziekenboeg.