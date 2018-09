MVV-supporters niet welkom bij FC Utrecht na wangedrag

Feyenoord start zonder Jørgensen tegen Vitesse

15:12 Feyenoord start zondag in de thuiswedstrijd tegen Vitesse zonder Nicolai Jørgensen. Volgens trainer Giovanni van Bronckhorst is de Deense spits nog niet klaar voor een basisplaats. ,,Nicolai is nog niet zover dat hij zondag kan starten, maar we zien hem sterker worden'', zei Van Bronckhorst.