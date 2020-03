MVV gaat niet verder met trainer Usta

De 47-jarige Turk werd in mei vorig jaar aangesteld als hoofdtrainer van de ploeg uit de eerste divisie. MVV staat na 29 wedstrijden op de vijftiende plaats in de competitie die als gevolg van de coronacrisis ook al een aantal weken stil ligt.



,,Ik vind het jammer en ben teleurgesteld vanwege het feit dat mijn contract niet verlengd zal worden. Graag had ik verder willen bijdragen aan de ambities die MVV heeft uitgesproken”, aldus Usta, die zelf voetbalde voor onder meer Fortuna Sittard en Besiktas en daarna in onder meer Rusland en Turkije werkte. Zo was hij assistent van bondscoach Guus Hiddink bij het Turkse elftal.