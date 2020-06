Musaba vierde jeugdspeler die NEC miljoenen brengt: ‘Een sieraad om naar te kijken’

Op het terras van zijn Italiaanse vakantiewoning trok Wilco van Schaik met een grote glimlach een goede fles wijn open. De 53-jarige algemeen directeur van NEC had dan ook iets te vieren. ,,Met de opbrengst uit deze transfer hebben we ons operationeel verlies van volgend jaar al afgedekt”, klonk Van Schaik meer dan tevreden over de telefoon. ,,Corona gaat ons nog heel wat hoofdbrekens bezorgen, maar dit is een fantastisch resultaat.”