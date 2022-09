Muiten is hip, zeker bij Ajax: ‘Als je ze beloont met een transfer, zet je het hek open’

Door Johan Inan



Muiten is hip. In Groningen kunnen ze er over meepraten. Technisch manager Mark-Jan Fledderus wees meerdere biedingen op Jörgen Strand Larsen af en miste de spits dinsdag op de training. ,,Ik begrijp je heel goed, maar dit is niet de manier waarop wij zaken gaan doen”, zei Fledderus over het telefoongesprek dat volgde. ,,Tot jij niet op de club komt, neem ik mijn telefoon niet op en dan ben je op 1 september bij Groningen. Als je gewoon je ding doet, blijven we in gesprek.”