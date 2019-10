Mooie mijlpaal voor Ziyech, Linssen kan bijzonder rijtje completeren

Speelronde 10De interlandperiode is voorbij en dus maken we ons op voor de herstart van de eredivisie. In speelronde tien komt de top drie zaterdagavond al in actie. Feyenoord mag zondagmiddag thuis aan de bak tegen Heracles. Aan de hand van de leukste feitjes en weetjes van statistiekenbureaus Opta en Gracenote blikken we vooruit.

RKC - Ajax (zaterdag, 18.30 uur)

Minimaal een punt pakken tegen koploper Ajax, dat is de enige manier voor RKC om de slechtste seizoensstart van een eredivisieclub ooit af te wenden. Dat wordt moeilijk, want de Waalwijkers kwamen in de laatste tien uur tegen de Amsterdammers niet tot scoren en wonnen voor het laatst in 1999 (1-2). Huidig RKC-trainer Fred Grim verdedigde toen het Amsterdamse doel. De ploeg van Erik ten Hag is dit seizoen nog ongeslagen (zeventien duels), de langste reeks sinds het seizoen 1995/1996 onder Louis van Gaal (27 duels). Hakim Ziyech kan tegen RKC zijn honderdste eredivisieduel voor Ajax spelen. Daarin was hij betrokken bij tachtig doelpunten (36 goals, 44 assists).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Ajax. © AD Sportwereld Volledig scherm Vermoedelijke opstelling RKC. © AD

AZ - sc Heerenveen (zaterdag, 18.30 uur)

Met drie punten achterstand op zowel Ajax als PSV completeert AZ de top 3. Dat is niet in de laatste plaats te danken aan de Alkmaarse defensie, die met vier tegengoals dit seizoen de minst gepasseerde verdediging is van de eredivisie. Ook Heerenveen lijkt de juiste afstemming in de achterhoede gevonden te hebben. Houdt de ploeg van Johnny Jansen zaterdag de nul, dan incasseren de Friezen voor het eerst sinds 2007 (!) drie keer op rij geen tegengoal in een eredivisieduel. Dan zal Heerenveen geen strafschoppen moeten weggeven. AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners benutte al zijn pogingen vanaf elf meter dit seizoen (vijf). Heerenveen-spits Jens Odgaard miste juist al twee keer.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heerenveen. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling AZ. © AD Sportwereld

FC Twente - Willem II (zaterdag, 19.45 uur)

De seizoensstart van FC Twente was veelbelovend met een ongeslagen status na zes duels (drie keer winst, drie gelijk), maar maar met nederlagen in de laatste drie duels is de klad er behoorlijk in gekomen bij de ploeg van Gonzalo García. Misschien dat Willem II de ideale tegenstander is om de negatieve spiraal te doorbreken. De Tilburgers kregen de laatste elf uitduels telkens een tegengoal. In de kwartfinale van de KNVB Beker van vorig seizoen troffen de ploegen elkaar voor het laatst. Willem II won met 2-3 en zou uiteindelijk doorstoten tot de finale.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Willem II. © AD Sportwereld Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Twente. © AD Sportwereld

FC Utrecht - PSV (zaterdag, 20.45 uur)

Voor de laatste eredivisiezege van FC Utrecht op PSV moeten we terug naar 16 september 2012 (1-0), waartegen de Domstedelingen het laagste winstpercentage hebben (10,2). Ook in de laatste ontmoeting, op 10 februari 2019 (2-2), lukte het de ploeg van John van de Brom niet om te winnen, terwijl het bij rust nog op een 2-0 voorsprong stond. Een pittige kluif dus voor FC Utrecnt. PSV is al vijftien duels op rij ongeslagen in alle competities. Bovendien loopt bij de ploeg van Mark van Bommel de topscorer van de eredivisie rond, Donyell Malen (tien goals).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PSV. © AD Sportwereld Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Utrecht. © AD Sportwereld

VVV Venlo - Vitesse (zaterdag, 20.45 uur)

Vitesse staat er met een vierde plek uitstekend voor en kan in Venlo zijn vierde zege op rij boeken. Lukt dat, dan beleeft Vitesse met 23 punten na tien duels de beste seizoensstart uit de clubhistorie. Hoe anders is dat bij VVV, dat vier van de laatste vijf duels verloor en tegen PSV (4-1) zijn vijftiende nederlaag van het kalenderjaar leed. Oud-VVV’er Bryan Linssen (twaalf goals voor de Limburgers) kan tegen zijn oude club een bijzonder rijtje completeren. Scoort de kleine aanvaller zaterdag in de Koel, dan heeft hij tegen alle huidige eredivisieclubs minimaal een keer gescoord.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Vitesse. © AD Sportwereld Volledig scherm Vermoedelijke opstelling VVV. © AD Sportwereld

PEC Zwolle - ADO Den Haag (zondag, 12.15 uur)

De vorm is ver te zoeken bij PEC Zwolle, dat de laatste drie duels verloor zonder ook maar te scoren. Ook ADO vindt weinig het net, met drie doelpuntloze duels achter elkaar. Symbool daarvoor staat misschien wel dat Reza Ghoochannejhad (vier goals) de topscorer van PEC Zwolle is en al zijn treffers in één helft maakte. Tomas Necid, ex-PEC Zwolle, is de meest scorende speler van ADO (drie goals).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling ADO Den Haag. © AD Sportwereld Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PEC Zwolle. © AD Sportwereld

FC Emmen - Fortuna Sittard (zondag, 14.30 uur)

Het vertrouwen is groot bij Fortuna, dat in het laatste competitieduel (tegen Feyenoord, 4-2) eindelijk zijn eerste zege van het seizoen boekte. Dat komt goed van pas. Winnen in en tegen Emmen is statistisch gezien een hels karwei. FC Emmen won vijf van de laatste acht thuisduels. Voor Michael de Leeuw lonkt een mooie mijlpaal: vindt hij het net, dan maakt de spits zijn honderdste treffer in het betaalde voetbal.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Fortuna Sittard. © AD Sportwereld Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Emmen. © AD Sportwereld

FC Groningen - Sparta (zondag, 14.30 uur)

In eigen huis is Groningen bezig aan een uitstekende reeks. Twaalf van de laatste zestien duels werden gewonnen en daarin hield de ploeg van Danny Buijs negen keer de nul. Met Sparta wacht zondagmiddag echter wel een tegenstander die buitenshuis ook presteert. De Spartanen pakten al zes punten buiten het eigen Kasteel, slechts één minder dan tijdens het gehele vorige eredivisieseizoen (2017/2018). Henk Fraser verzamelde met zijn ploeg al vijftien punten, een aantal dat Sparta in het laatste eredivisieseizoen pas na 25 duels bereikte. Groningen is gewaarschuwd.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Sparta. © AD Sportwereld Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Groningen. © AD

Feyenoord - Heracles (zondag, 16.45 uur)

Op 14 mei 2017 kroonden de Rotterdammers zich dankzij een hattrick van Dirk Kuyt tegen Heracles (3-0) voor het eerst in achttien jaar tot kampioen van de eredivisie. Vervlogen tijden voor Feyenoord. De ploeg van Jaap Stam kreeg dit seizoen al zeventien doelpunten om de oren, het hoogste aantal na negen duels sinds het seizoen 1989/1990 (toen achttien). Heracles lijkt voor Feyenoord de ideale tegenstander, want de Almeloërs wonnen slechts een van de laatste 49 duels tegen de traditionele top drie. Dat was dan wel weer tegen, ja wel, Feyenoord (27 oktober 2013, 1-2).