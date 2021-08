Mooi Seuntjens-moment: Fortuna-uitblinker Mats ziet hattrick van NAC-held en broer Ralf

Mats Seuntjens was met een goal en een assist de grote man bij Fortuna Sittard, dat met 2-2 gelijkspeelde tegen RKC Waalwijk. Na afloop stond hij voor de camera van ESPN, waar hij hoorde hoe zijn oude club NAC Breda in de Keuken Kampioen Divisie met 3-0 had gewonnen van ADO Den Haag. Sterker nog: zijn broer Ralf maakte alle goals, iets wat Mats op dat moment nog niet wist. ,,Hebben jullie nóg drie Seuntjens-goals? Lekker, man!”