Montenegro biedt Oranje de helpende hand door diep in blessuretijd te scoren tegen Turkije

Turkije begon sterk aan het duel tegen de nummer 3 van groep G. Het was Cengiz Ünder die in de negende minuut aan de rechterkant van het veld werd weggestuurd, naar binnen dreigde en de bal met zijn linker heel mooi in de verre hoek schoot buiten het bereik van Milan Mijatovic. Na een half uur maakte Yusuf Yazici er 2-0 van door van dichtbij op aangeven van diezelfde Ünder de bal binnen te schieten. Vlak voor rust maakte de weggestoken Adam Marusic de aansluitingstreffer namens Montenegro.

Na 66 minuten spelen werd Feyenoorder Orkun Kökcü nog binnen de lijnen gebracht door Senol Günes, maar de overwinning werd niet over de streep getrokken. Sterker nog: in de achtste minuut van de blessuretijd maakte Radunovic namens Montenegro gelijk en bood hij daarmee Oranje de helpende hand, want het verschil tussen Turkije en Oranje blijft zo één punt. Oranje speelde met 1-1 gelijk in en tegen Noorwegen. Letland won met 3-1 van Gibraltar en staat drie punten achter Oranje, Montenegro en Noorwegen, die allemaal zeven punten hebben behaald.



Op 7 september spelen Nederland en Turkije tegen elkaar in Amsterdam.