Momentum in titelstrijd ligt nu bij Ajax

Door Daniël Dwarswaard



De titelstrijd tussen achtervolger Ajax en lijstaanvoerder PSV wordt hoe dan ook een staaltje psychologische oorlogsvoering voor gevorderden. Een mentaal spel dat al maanden aan de gang is, maar nu toch echt in de doorslaggevende fase komt. Met voor elke ploeg ­eigen uitdagingen. PSV, al weken niet in de vorm van voor de winterstop, moet zondag vlak voor AZ-Ajax op bezoek bij het stugge VVV, op dat verfoeide kunstgras.



Maar dat is dus pas zondag. Eerst aan Ajax de taak om de druk op PSV maximaal op te voeren. In de Johan Cruijff Arena wordt vanavond eindelijk Ajax-PEC Zwolle gespeeld. U weet wel: die wedstrijd waar zo veel gesteggel over was. Ajax vroeg (en kreeg) uitstel van de KNVB, PEC Zwolle stapte boos naar de arbitragecommissie in Zeist, PSV was ook boos omdat tijdens de competitie de ‘spelregels’ voor het verplaatsen van een wedstrijd plots worden veranderd. Enfin, slotsom: de wedstrijd werd niet op zaterdag 2 maart gespeeld, maar komt op deze doordeweekse woensdagavond alsnog aan de beurt.