Molenaar klaagt over kwaliteit puntloos Roda JC

,,We brachten te weinig kwaliteit. Zowel bij het verdedigen als in balbezit. Als we de bal afpakten, hadden we steeds net even te weinig kwaliteit om een behoorlijke aanval op te zetten'', mopperde de nieuwe trainer.

Molenaar is pas een paar maanden bezig in Kerkrade, maar maakt nu al een soms hopeloze indruk. De 48-jarige Nood-Hollander beseft dat hij een loodzware opdracht heeft aangenomen. ,,Dat we meer kwaliteiten moeten leveren, staat als een paal boven water. Of het er wel in zit? Dat moeten we gaan bekijken. We verlangen meer van iedereen.''