Mohamed Ihattaren geeft na wekenlange stilte teken van leven

Grote zorgen rond Mohamed Ihattaren: speler en Sampdoria hoeven elkaar niet meer

Amper anderhalve maand na zijn komst is Mohamed Ihattaren al op een zijspoor geraakt bij Sampdoria. De voetballer zelf wil niet meer terug naar Genua, maar ook de club zelf zit inmiddels niet meer op Ihattaren te wachten. In zijn directe omgeving worden de zorgen over het gedrag van de jonge voetballer almaar groter.

15 oktober