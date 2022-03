Mogelijk operatie voor Feyenoord-keeper Justin Bijlow

Feyenoord kan morgen in de achtste finale van de Conference League tegen Partizan Belgrado niet beschikken over keeper Justin Bijlow. De 24-jarige doelman kampt nog altijd met een voetblessure, die hem zondag tegen PEC Zwolle al aan de kant hield.

Momenteel wordt er nog nader onderzoek gedaan naar de kwetsuur, waarvan de uitkomsten nog worden afgewacht. Er bestaat een kans dat er een operatie nodig is om Bijlow weer fit te krijgen. Of de Klassieker van zondagmiddag haalbaar is, is nu nog de vraag, maar indien de keeper inderdaad onder het mes moet, zal hij voorlopig niet onder de lat plaatsnemen.

Ofir Marciano (32) zal donderdagavond tegen Partizan Belgrado wederom de honneurs waarnemen. De keeper van de nationale ploeg van Israël stond zondag in Zwolle ook al onder de lat en deed dat naar behoren. ,,Ik ken mijn situatie’', zei Marciano na die wedstrijd. ,,Justin is de keeper van het Nederlands elftal en ik moet er staan indien nodig. We maken elkaar sterker. Uiteraard hoop ik dat Justin snel weer fit is.’'

Aan het einde van de maand staan de interlands van Oranje tegen Denemarken en Duitsland op het programma. Bijlow was al opgenomen in de voorselectie van bondscoach Louis van Gaal. Of Bijlow er inderdaad bij kan zijn in de Johan Cruijff Arena, hangt uiteraard volledig af van de uitslagen van de nadere onderzoeken.