Moet bij ADO zelfs de aanvoerder voor zijn plek vrezen?

Pardew vertelde Meijers op trainingskamp in Spanje al dat er geen garanties meer zijn. Zeker niet met een directe concurrent. Die is er nu, want ADO haalde deze week Laurens De Bock (27). Een speler voor links achterin. Aardig cv ook. Zo was de Belg met Club Brugge nog in de Champions League actief. In die dagen zat ‘Bockie’ – overigens zonder te spelen – al eens bij de selectie van de Rode Duivels. ADO huurt hem met optie tot koop van Leeds United, omdat de Vlaming daar niet in de plannen voor komt.



Bij ADO kan dat niet het geval zijn. De club heeft weer wat financiële middelen, maar huurt tot nu toe alleen. De korte termijn is nu belangrijk: niet degraderen is Pardews eerste, tweede en derde opdracht. Dan haal je geen spelers die er rustig in kunnen komen. Zo zal het dit weekeinde ook niet alleen voor Meijers spannend zijn. Naast De Bock staan er met Sam Stubbs, George Thomas en Mick van Buren nog drie verse krachten te trappelen.