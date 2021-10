Moet Ajax nu knieval maken voor Onana? ‘Door hem zit de club nu in de problemen’

Door Johan Inan



Het leek nog wel zo onschuldig, die liesblessure. In Lissabon was de rentree van Stekelenburg na een gemist duel in Zwolle al aanstaande, meldde trainer Erik ten Hag nog opgelucht tijdens de persconferentie. Een uur later kwam de comeback alweer op losse schroeven te staan toen klachten opspeelden bij de nestor. Een dag later stond hij niet onder de lat, maar zag hij bovenin de groene kathedraal van Sporting, al ijsberend tussen hoop en vrees over zijn terugval, teamgenoten ijzersterk openen in de Europese koningsklasse (1-5).