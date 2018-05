'Moeheid voetballer zit tussen de oren'

Zwinkels terug onder lat bij ADO voor play-offs

13:16 Niet Indy Groothuizen, maar Robert Zwinkels staat morgen in het play-offsduel met Vitesse in het doel bij ADO Den Haag. De 35-jarige doelman miste de laatste vijf wedstrijden in de eredivisie, maar is volledig hersteld van een liesblessure.