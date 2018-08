Mlapa mist duels met Willem II en Ajax

Luuk de Jong: '24/7 opgaan in het voetbal, dat is mij te veel van het goede'

11:21 Luuk de Jong bleef bij PSV en is ook dit seizoen een van de kopstukken van de eredivisie. Maar wie is de 27-jarige spits en modelprof buiten de lijnen? Mode, het vak van ondernemer, op safari gaan in Tanzania; De Jong heeft meer interesses dan voetbal alleen.