Minuut stilte in Nederlands voetbal voor overleden Maradona

,,Met de minuut stilte wil het Nederlandse betaald voetbal respect betuigen aan een van de grootste voetbaliconen aller tijden”, staat in een verklaring. De minuut stilte is voorafgaand aan alle wedstrijden in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie. Ook bij de oefeninterland van de Nederlandse voetbalsters tegen de Verenigde Staten, vrijdagavond in Breda, gebeurt dat.

Maradona overleed woensdag op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand. De Europese bond UEFA besloot direct om bij alle wedstrijden in de Champions League en Europa League een minuut stilte te houden voor de man die Argentinië in 1986 wereldkampioen maakte. Ajax, dat met Nicolás Tagliafico en Lisandro Martinez twee Argentijnen in de ploeg heeft, speelde woensdagavond ook met rouwbanden tegen FC Midtjylland (3-1).

In onder meer de Duitse en Spaanse competitie wordt komend weekeinde eveneens stilgestaan bij het overlijden van een van de grootste voetballers aller tijden. In Frankrijk is het de bedoeling dat de spelers voorafgaand aan iedere wedstrijd in de middencirkel een M vormen. In de Serie A, de competitie waarin Maradona zijn glorietijd beleefde bij Napoli, wordt volgens Italiaanse media het spel in de 10e minuut even stilgelegd ter nagedachtenis aan de man die met het rugnummer 10 speelde.

Doesburg

Bij de wedstrijd PSV - Sparta Rotterdam, zondagavond in Eindhoven, dragen de spelers van beide clubs rouwbanden vanwege het overlijden van Pim Doesburg. De Rotterdamse doelman speelde een recordaantal van 687 wedstrijden in de Eredivisie voor Sparta en PSV. Doesburg overleed vorige week op 77-jarige leeftijd. Sparta hield zondag voorafgaand aan het duel met ADO Den Haag (6-0) al een minuut stilte op Het Kasteel voor de oud-keeper.