Minder snel staken bij voorwerpen op het veld, eerder geel bij wangedrag spelers en trainers

met video Vier (!) Champions Lea­gue-tic­kets voor Nederland? Zelfs daar mag nu stiekem over worden gedroomd

In de eredivisie gloren komend seizoen twee rechtstreekse Champions League-tickets: een zeldzame, belangrijke kans voor alle (sub)topclubs in Nederland. Maar óók in Europa staat er veel op het spel. Nóg een ‘coëfficiëntenpolonaise’ zou vanaf 2025 een ongekende pot met goud kunnen betekenen.