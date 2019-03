Miljoenendeal PSV: groep topbedrijven gaat shirt sponsoren

Door Rik Elfrink



PSV is in vergaande onderhandelingen met de grootste bedrijven in de regio Zuidoost-Brabant om onder de vlag van Brainport Eindhoven de nieuwe belangrijkste commerciële partner van de club te worden. De gesprekken zijn de informele fase voorbij en worden op directieniveau gevoerd. Onder meer chipmachinefabrikant ASML en metaalconcern VDL zijn betrokken bij de besprekingen over de voorgenomen langjarige en innovatieve deal, die in de eindfase zit. De sponsoring levert meerdere miljoenen per jaar op, waarbij de bedragen partieel door de bedrijven betaald worden. Het shirt gaat substantieel meer opleveren dan nu. Als er een klap op de zaak kan worden gegeven, treedt PSV op korte termijn naar buiten over de deal en volgt meer uitleg.

Door via het merk ‘Brainport’ grote bedrijven als nieuwe sponsoren te strikken, kan PSV het marketing-potentieel voor de club nog beter benutten dan nu. De economie in de regio Zuidoost-Brabant floreert mede dankzij een aantal technologiebedrijven als nooit tevoren, maar shirtsponsoring baat de omzet van deze ondernemingen niet direct. PSV zocht al jaren naar een mogelijkheid om de krachtige en innoverende bedrijven in onze regio via de beste plek op het eigen tricot een kans te bieden om via topvoetbal boodschappen uit te dragen en te netwerken. De club stuitte immer op het feit dat de meeste van die ondernemingen geen consumentenmerken voeren. De klanten van ASML, dat wereldwijd al een marktaandeel heeft van 90 procent, kopen bijvoorbeeld niet meer chipmachines als de naam van het almaar groeiende bedrijf op het PSV-shirt staat.

Op de kaart zetten

De bedrijven zijn ook in de huidige sponsoropzet niet direct uit op het verder vergroten van de eigen naamsbekendheid, maar wel op het uitdragen van Brainport Eindhoven en alle innovaties, kansen en ontwikkelingen in het gebied. Het shirt van PSV wordt gezien als een ideale manier om de mondiale toptechnologische regio in Zuidoost-Nederland nationaal en internationaal verder op de kaart te zetten. Zo wordt bijvoorbeeld nergens anders dan in de Brainport-regio bepaald hoe snel de wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van mobiele telefonie gaan. Het is maar een klein onderdeel van de boodschap, die via PSV uitgedragen kan worden. De bedrijven versterken door de ondersteuning van topvoetbal ook het vestigingsklimaat, waardoor talentvolle medewerkers uit binnen- en buitenland er bijvoorbeeld eerder voor kiezen om zich in of rondom Eindhoven te vestigen.

PSV kan met de sponsorovereenkomst een grote vis vangen, waarbij dus opnieuw sprake is van betrokkenheid van meerdere partijen in Zuidoost-Brabant. In 2016 kwam via een partnerfonds al 30 miljoen euro (in de vorm van een lening) ter beschikking van de club om strategische investeringen te kunnen financieren. Dat geld is bijvoorbeeld gestoken in de verbouwing van trainingscomplex De Herdgang, die nu in volle gang is. De miljoenen werd door Philips, VDL, ASML, Brand Loyalty en De Mandemakers Groep tegen een rente van 1,5% per jaar geleend aan PSV. Nu staat de club op het punt om een nieuwe slag te slaan.